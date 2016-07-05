Краснодар, 5 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В кубанской столице к началу учебного года капитально отремонтируют спортивные залы в четырех школах. Об этом на, а аппаратном совещании в мэрии Краснодара сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов, сообщили иа в пресс-службе горадминистрации 5 июля.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Кроме того, планируется создать дополнительные учебные места в школах № № 6, 46, 14, 42, 40, а в школе № 82 отремонтировать бассейн. Также в третьей гимназии появится новая спортивная площадка, а в двух детсадах отремонтируют помещения. Чтобы обеспечить качественное и полноценное питание школьников, в 20 школах капитально отремонтируют пищеблоки, для 31 учреждения приобретут технологическое оборудование, для 40 — новую посуду.

Для обеспечения безопасности детей будут установлены ограждения в 72-й гимназии и 181-м детском саду, смонтированы системы видеонаблюдения, электронные системы контроля и управления доступом в ряде дошкольных учреждений.

За счет краевых субвенций в настоящее время идет закупка учебников на сумму почти 98 млн рублей, уже приобретено более 200 тыс. экземпляров на 93 млн. рублей. Кроме того, к новому учебному году будут также закуплены четыре новых школьных автобуса.

Всего на подготовку школ Краснодара к новому учебному году, по словам Алексея Некрасова, из городского бюджета выделены более 144 млн рублей.

Напомним, в прошлом году в Краснодаре на ремонт школ и детских садов было выделено гораздо больше средств — более 200 млн рублей. А годом ранее сумма на эти цели превысила 233 млн рублей. На эти средства капитальный ремонт выполнили в 83 школах города. Были отремонтированы 18 пищеблоков и пять спортзалов.

Добавим, что в целом по краю на подготовку кубанских школ к новому учебному году из всех источников финансирования выделено более 1,1 млрд рублей. Как проинформировали в пресс-службе администрации Кубани, приемка готовности школ к 1 сентября начнется с 18 июля и завершится 19 августа. В муниципалитетах уже сформированы межведомственные комиссии с участием представителей Роспотребнадзора и МЧС.