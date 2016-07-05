Багдад, 5 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Количество жертв теракта 3 июля в центре иракской столицы увеличилось до 175 человек, после того как на месте взрыва в районе Карада было обнаружено еще несколько тел погибших, заявили 5 июля власти страны. Об этом сообщает Associated Press.

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Как отметили в полиции, многие по-прежнему числятся пропавшими без вести, поэтому стоит ожидать дальнейшего роста численности жертв.

Напомним, теракт произошел в воскресение 3 июля в торговом районе Багдада Карада. Террорист-смертник находился в автомобиле, начиненном взрывчаткой. Из-за взрыва в ряде близлежащих строений начался пожар. В тот же день в другом районе столицы Ирака также прогремел взрыв. В результате чего общее число жертв двойного теракта превысило 200 человек.

Ответственность за совершенный акт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).