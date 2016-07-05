Пекин, 5 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Выступая перед журналистами, министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил о намерении привлечь китайские компании для строительства нового морского порта в Малаккском проливе.

Raita Futo Грузовой порт

«Около 70−80% всех судов, проходящих через Малаккский пролив, следуют из портов КНР. Мы желаем привлечь китайские инвестиции в строительство нового современного терминала, который растянется на десятки километров. Соответствующий проект уже разрабатывается малазийскими специалистами», — заявил министр транспорта Малайзии.

Лиоу Тионг Лай подчеркнул, что Малайзия готова активно участвовать в развитии Морского Шелкового пути — экономической инициативы, продвигаемой властями КНР.

В настоящее время крупнейшим портом Малайзии является Порт-Кланг, входящий в 20-ку самых загруженных морских портов в мире. К 2020 г. максимальная пропускная способность Порт-Кланга составит 16,3 млн контейнеров.