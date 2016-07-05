Пекин, 5 июля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Китайское издание «Global Times», входящее в правительственный медиа-холдинг «Жэньминь жибао», опубликовало статью о возможном конфликте между КНР и США, в случае, если Вашингтон не откажется от своей агрессивной политики в акватории Южно-Китайского моря.

pixabay.com Последнее китайское предупреждение

В опубликованной статье подчеркивается, что Китай не допустит вмешательства во внутренние дела региона, и, в случае необходимости, готов применить силу. В Пекине надеются, что Вашингтон проявит дальновидность и прекратит дестабилизировать обстановку в акватории Южно-Китайского моря.

«В случае силового вмешательства США в территориальный конфликт КНР и третьих стран, Китай немедленно вступит в вооруженную конфронтацию с Соединенными Штатами», — сообщается в статье китайских журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 июля Китай начал учения в акватории Южно-Китайского моря в непосредственной близости от спорных островов, которые Пекин считает «исконно китайскими». В учениях приняли участие два ракетных эсминца, ракетный сторожевой корабль, а также несколько вспомогательных кораблей.