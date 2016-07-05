Вильнюс, 5 июля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Литве продолжают обсуждать последствия выхода Великобритании из ЕС, а большинство политиков и политологов уверены, что союз переживает небывалый внутренний кризис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 июля. В Европейском информационном бюро прошла дискуссия «Результаты BREXIT и интересы Литвы», которую организовал Европейский клуб Сейма вместе с Комитетом Сейма по делам Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс начал дискуссию с сожалений по поводу результатов референдума Великобритании, которые огорчают и вызывают вопрос: «Что означает для Литвы ситуация, сложившаяся в Британии?». Также он подчеркнул, что беспокойство вызывает предложение президента Чешской Республики провести референдум по вопросу выхода из Евросоюза и НАТО.

Член Комитета Сейма по делам Европы Андрюс Кубилюс, говоря о сложившейся ситуации, отметил, что «мы стоим перед лицом большого кризиса геополитической безопасности», и на данный момент есть много вопросов, вызывающих беспокойство. Он заметил, что в обществе растет возмущение, которое способствует политическим вызовам и радикализации политики. Кубилюс подчеркнул, что основные вещи, такие как геополитическая безопасность, становятся нестабильными, беспокойство вызывает перспектива Nexit, поэтому очень важно укреплять единство Евросоюза, связи с Германией, Польшей, северными странами. «Мы должны инвестировать в геополитическую безопасность и четкую стратегию», — сказал Кубилюс.

Директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета профессор Рамунас Вилпишаускас говорил о том, что теряется нейтральный взгляд, не хватает сведений о ситуации Brexit, все слишком торопятся оценить ситуацию, беспокойство вызывают необдуманные заявления и «давление» других стран. Вилпишаускас подчеркнул, что важно минимизировать экономический ущерб, гарантировать безопасность, качество демократии. По словам профессора, референдум — это «протест против представляемой демократии».

Политический обозреватель издания Lietuvos rytаs Витаутас Бруверис акцентировал, что вся эта ситуация — «симптом» Западной демократии, цивилизации, а не британская специфика. Это не симптомы радикализации, а растущие примитивность и инфантильность политического мышления людей. По его словам, референдум был очередным и шокирующим проявлением общей тенденции, которая заметна в Западной демократии.