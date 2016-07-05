Волгоград, 5 июля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Волгоградской области злостные неплательщики за электроэнергию остались без этой жизненно необходимой услуги ЖКХ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Волгоградэнерго» 5 июля, за первые пять месяцев текущего года электроснабжение было ограничено 1130 потребителям. Всего компании-поставщику они задолжали порядка 54,5 млн рублей.

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С начала текущего года в общей сложности энергосбытовые компании Волгоградской области подали свыше 3 тысяч заявок на отключение неплательщиков, задолжавших 376 млн рублей. Из них порядка 2 тысяч заявок позже были отозваны самими инициаторами.

«Как правило, причина отзыва — погашение потребителем долга под угрозой лишения услуги электроснабжения», — пояснили в компании, добавив, что решения об отключении потребителей от электроэнергии принимают энергосбытовые организации.

Добавим, что требования к недобросовестным плательщикам ужесточились с 1 января 2016 года. Для юридических лиц сумма неустойки устанавливается на уровне 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. Для граждан с 31-го по 90-й день просрочки пеня устанавливается на уровне 1/300 ставки, с 91-го дня — 1/130 ставки.

Кроме того, с 1 июля в регионе начали действовать новые тарифы на электроэнергию. Так, повышение составило 4,32%. Если раньше за 1 киловатт электроэнергии по однотарифному счетчику жители региона платили 3,7 рубля, то теперь им придется заплатить 3,86 рубля.