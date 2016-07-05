Ростов-на-Дону, 5 июля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону, вероятно, нашли виновных в трагических последствиях ливня, который обрушился на город 30 июня. Градоначальник областного центра журналистам заявил, что должностью поплатится руководитель управления по делам ГО и ЧС Артур Хостов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации 5 июля, соответствующего распоряжения об увольнении чиновника еще пока нет.

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«У нас нет такой (о подписании распоряжения — прим. ИА REGNUM) информации. Да, накануне Сергей Горбань сказал об этом (об увольнении Артура Хостова — прим. ИА REGNUM), но давайте подождем ещё немного», — сказали в отделе по информационной политике.

Отметим, что пока ещё в справочнике администрации Ростова-на-Дону руководителем ведомства значится Артур Хостов.

Напомним, что 30 июня ливневые потоки сносили все на своем пути. Сильный дождь с градом повлиял на работу общественного транспорта, затопил железнодорожную станцию «Ростов-Главный» и автовокзал. Пытаясь перейти дорогу в центре донской столицы, погиб ребёнок. 13-летняя девочка захлебнулась в дождевой воде. Ещё более 10 человек получили различные травмы, один по-прежнему находится в больнице.

Кроме того, около 60 домов и подворий оказались в воде, случилось два оползня, выявлено около 20 порывов линий электропередач. Десятки деревьев были повалены, за прошедшие дни после ливня было вывезено более 3,2 тыс. тонн наносного грунта, свыше 3,5 тыс. тонн отходов.

Как ранее сообщалось, накануне режим ЧС, действовавший в городе с 30 июня, был отменен. Пока сумма причинённого ураганом ущерба ещё не озвучена.

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Между тем, горожане продолжают сбор подписей под двумя петициями, которые будут направлены главе российского государства Владимиру Путину. Во-первых, ростовчане голосуют за отставку сити-менеджера Ростова-на-Дону Сергея Горбаня. По их мнению, градоначальник не оправдал их надежд и чаяний. Обращение получило поддержку более 7,5 тыс. человек. Во-вторых, российского лидера просят помочь с установкой «ливневок», которых в городе оказалось крайне мало. Эту инициативу поддержали около 2 тыс. ростовчан.

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