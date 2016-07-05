Лондон, 5 июля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Оборонный комитет парламента Великобритании подготовил доклад о влиянии России на безопасность страны, в котором призвал расширить санкции против РФ и пересмотреть систему оборонного сдерживания в сторону ее большей эффективности. Документ размещен на сайте британского парламента.

about:blank Татуировка.

Также по мнению членов комитета, побывавших весной 2016 года с визитом в Москве, необходимо приложить усилия для возобновления диалога с Россией, чтобы не допустить конфликта.

В докладе, опубликованном накануне саммита НАТО в Варшаве, указывается, что Россия своими действиями в отношении Украины и Крыма разрушила представления о стабильной Европе периода после окончания «холодной войны». Теперь НАТО должно восстановить свою систему обороны, пересмотреть систему сдерживания и вновь начать диалог с российскими властями, однако диалог должен выстраиваться с «позиции силы».

Кроме того, комитет заявил, что помимо «захвата территорий на Украине», Россия сделала тоже самое в Грузии, а также организовала кибератаки «по всей Европе». Такими действиями Москва стремится «восстановить глобальное влияние». В документе говорится о необходимости «признать степень ремилитаризации России и дать на это жесткий ответ».

Отметим, что саммит НАТО состоится в Варшаве 8−9 июля 2016 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что мероприятие будет проходить на фоне расширения новых вызовов для НАТО как на Ближнем Востоке и в Африке, так и в самой Европе, где «напористая Россия запугивает соседей и меняет границы силой».