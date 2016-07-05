Вашингтон, 5 июля, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Власти США, вероятно, не будут предъявлять претенденту на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинения по делу об её электронной переписке, передаёт CNN.

vividscreen.info Переписка

По информации источников телеканала, 2 июля Хиллари Клинтон была вызвана в штаб-квартиру ФБР. В ходе допроса, который продолжался около 3,5 часов, никаких оснований для предъявления ей уголовного обвинения обнаружено не было.

Отмечается, что расследование в отношении Клинтон подходит к концу, и о том, что ей не грозят обвинения, будет официально объявлено в течение ближайших двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди и экс-госсекретаря США разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.