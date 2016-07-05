Пекин, 5 июля, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Государственного управления науки, техники и промышленности для национальной обороны КНР, в ближайшие 10 лет Китай выведет на орбиту Земли более 14 новейших метеорологических спутников.

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Спутники проекта «Фэнъюнь» были впервые выведены на орбиту в 1988 г., однако постоянная модернизация и применение новых технологий позволяют аппаратам данного семейства считаться одними из самых современных в мире, пишет «Наньцзао жибао».

К 2025 г. на орбиту Земли будут выведены один «Фэнъюнь-2», четыре «Фэнъюнь-3», три «Фэнъюнь-4», а также более 6 многофункциональных метеорологических аппаратов.

За всю историю проекта «Фэнъюнь» Китай запустил на орбиту всего 14 аппаратов с 1988 г. Для запуска новых 14 спутников властям КНР потребуется менее 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 мая в КНР состоялся успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-30». Запущенный спутник будет использоваться для научных экспериментов, проведения съемок земной поверхности, оценки урожайности и ликвидации последствий стихийных бедствий.