Москва, 5 июля, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Счётная палата России провела проверку исполнения Федеральной таможенной службой бюджета и бюджетной отчётности за 2015 год. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба СП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно приведённым данным, объём поступлений доходов, администрируемых ФТС, за 2015 год составил 4,9 трлн рублей или 101,1% прогнозируемых показателей, что на 30,5% меньше, чем по итогам 2014 года (7,1 трлн рублей).

При этом объём совокупной задолженности участников внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей, пеней и штрафов на 1 января 2016 года составил 44,5 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2015 года он увеличился на 539,5 млн рублей, или на 1%.

По оценке Счетной палаты, таможенные органы предоставили необоснованные льготы по уплате НДС на сумму в 51,6 млн рублей.

При этом, как отмечается, с высокотехнологичным оборудованием «осуществлялся ввоз устаревшего и бывшего в употреблении оборудования производства 50−90-х годов прошлого века», а также оборудования, «не в полной мере отвечающего задачам по стимулированию ускоренного технологического перевооружения экономики России, поддержки инновации и модернизации».

Кроме этого, Счётной палатой установлены факты расходования бюджетных средств без достижения требуемого результата. «Так, начиная с 2009 года на разработку прототипа автоматизированной системы «Витязь» было израсходовано 2,5 млн долларов, на выполнение работ по внедрению в единую автоматизированную информационную систему таможенных органов — 61,47 млн рублей, на сопровождение — 7,2 млн рублей. При этом на момент проведения контрольного мероприятия АС «Витязь» не функционировала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки Счётная палата направила обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Федеральную антимонопольную службу, а также информационное письмо в Минфин России.