Москва, 4 июля, 2016, 23:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который запрещает выращивание и разведение в России генно-инженерно-модифицированных растений и животных.

cpalsocial.org ГМО

Этот закон также предоставляет право правительству России не допускать ввоза в страну ГМО-продукции, если будет выявлено ее негативное воздействие на человека и окружающую среду.

Законом устанавливается штраф за использование ГМО с «нарушением разрешенного вида и условий использования» Для физических лиц установлен штраф в размере от 10 тыс. до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Стоит отметить, что до принятия этого закона в России действовал правительственный мораторий на промышленную генную инженерию и ввоз ГМО.

Роспотребнадзор утверждает, что в 2015 году доля ГМО-продуктов на полках составляла 0,08%.