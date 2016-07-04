Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 23:00 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2016 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 1,27 млн кв. м жилья, тогда как в прошлом году — 1,44 млн кв. м. Таким образом, в текущем году этот показатель сократился на 12%. Об этом сегодня, 4 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

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Больше всего жилья в июне текущего года было введено в Красносельском районе — три дома на 1396 квартир площадью 78,837 тыс. кв. м, Петроградском районе — один дом на 346 квартир площадью 21,501 тыс. кв. м, и Пушкинском районе — 18 домов на 404 квартир площадью 21,035 тыс. кв. м.

В Московском районе был введен в эксплуатацию один дом на 240 квартир площадью 14,892 тыс. кв. м, в Колпинском районе — три дома на 377 квартир площадью свыше 16 тыс. кв. м, в Приморском районе — семь домов на 150 квартир площадью более 11 тыс. кв. м,

Также в июне 2016 года Петербурге было введено в эксплуатацию 24 объекта общегражданского назначения площадью около 54 тыс. кв.м.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам первого квартала 2016 года Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по вводу жилья без учета индивидуального домостроения. Всего власти города намеревались ввести в этом году не менее 2,9 млн кв. м жилья и 2,5 млн кв. м объектов нежилого назначения.