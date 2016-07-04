Сент-Джонс, 4 июля, 2016, 22:13 — ИА Регнум.



Диего Ривера. Ночь бедняков. 1928

Через несколько месяцев в Лондоне будет открыт плавучий отель для безработных, сообщает The Guardian. Это благотворительная инициатива организации The Good Hospitality Group, создателем которой является предприниматель из Голландии — Ас Йос де Грут.

В планах бизнесмена — открытие девяти аналогичных отелей. Один из них будет расположен в государстве Антигуа и Барбуда, на острове Антигуа. Люди не только смогут разместиться тут на период безработицы, но и найти новое место работы. На борту плавучего отеля будет оказываться поддержка в поиске работы, указано на сайте ProHotel.

Напомним, что Антигуа и Барбуда входят в добровольное межгосударственное объединение суверенных государств — Содружество наций. Главой страны является монарх Великобритании, представленный генерал-губернатором. Современный остров Антигуа — это аллея фиговых деревьев — единственный тропический лес на острове, который можно проехать за 15 минут. Фигой здесь называют бананы. Кроме этого, на Антигуа имеется 365 пляжей — столько же, сколько дней в году. И большое количество рифов, самый длинный из которых — более трех километров. Антигуа считается самым солнечным островом на Карибах и идеальным местом для безмятежного отдыха, писало ранее ИА REGNUM



