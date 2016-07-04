Москва, 4 июля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Результатом структурных преобразований здравоохранения Москвы стало увеличение средней продолжительности жизни москвичей до 77 лет, заявил на пресс-конференции заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. Он подтвердил, что в столице произошло значительное сокращение коечного фонда, однако заявил, что в 2015 году в больницах города удалось пролечить на 100 тысяч пациентов больше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Вепхвадзе. Эксперимент. 1978

«Все это, в первую очередь, связано с внедрением в практику высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которая в большей своей части оплачивается из бюджета Москвы», — уточнил заммэра.

По словам Печатникова, в первом полугодии 2016 года в столице произошел существенный рост ВПМ: на 40% по профилю сердечно сосудистой хирургии, в 6 раз эффективнее стал уровень онкологической помощи, на 41% — травматологии и ортопедии. Количество установленных протезов коленных и тазобедренных суставов выросло на 50%, а результативность акушерской помощи — в 4 раза. По сравнению с 2015 годом в Москве на 50% увеличилось протезирование коленных и тазобедренных суставов. Оказываемая помощь в области акушерства и гинекологии выросла почти в 4 раза.

«Иными словами, 2016 год характеризуется очень серьезным увеличением объемов ВМП», — подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Он напомнил, что в 2010—2011 гг. средняя продолжительность жизни в Москве составляла 74 года. После проведенной в 2012—2015 годах модернизации, этот показатель вырос на 3 года — до 77 лет.

«Мы по этому параметру еще не достигли показателей Лондона, Парижа и Берлина, но что касается скорости увеличения средней продолжительности жизни, то, поверьте мне, бьем все рекорды», — считает Печатников.

Что касается общего положения дел, то в Москве продолжают ощущать нехватку специалистов: укомплектованность медицинских учреждений врачами составила 83%, а среднего медицинского персонала — 88%. До сих пор существует дефицит врачей общей практики, не хватает реаниматологов-анестезиологов. Также пока не преодолен кадровый голод в сфере лучевой диагностики: нужны специалисты УЗИ и рентгенологи.

«Вот наши главные кадровые проблемы, по вот этим дефицитным специальностям», — отметил заммэра.

Тем временем средняя заработная плата врачей в Москве составляет 82 475 рублей, что на 5,1% выше уровня прошлого года. Вознаграждение специалистов среднего звена увеличилось на 6,8% и составило чуть больше 57 тысяч рублей. Младшим медицинским работникам проиндексировали заработную плату на уровне 5,2%, что составило чуть более 33 тысяч рублей.

Говоря о социальной сфере, Печатников отметил, что в 2016 году правительством города в полном объеме сохранены все виды поддержки социально незащищенных категорий граждан. Получателями тех или иных видов помощи в настоящее время являются около 3,2 млн москвичей, из которых свыше 730 тысяч человек получают социальные выплаты.

Также в 2106 году была установлена новая величина городского социального стандарта, до которой назначаются пенсии неработающим пенсионерам.

«Неработающий пенсионер не может в Москве получать ниже 14,5 тысяч рублей», — заключил Печатников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ход реформы здравоохранения в Москве положительно оценил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко. По его словам, реорганизация медицинской отрасли дала определенно положительные результаты, несмотря на часто негативную оценку со стороны медицинских работников.