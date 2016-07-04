Москва, 4 июля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Так называемый Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального организовал новую информационную атаку, на этот раз против вице-премьера России Игоря Шувалова.

Day Donaldson Алексей Навальный

Сегодня, 4 июля, Навальный на своем сайте опубликовал материалы очередного «расследования» ФБК, в котором сказано, что Шувалов приобрел 10 квартир на 14-м этаже сталинской высотки в Москве на Котельнической набережной. Утверждается, что сделал это Шувалов через некую фирму, которая управляет его активами.

По оценкам ФБК стоимость 10 квартир на 14-м этаже сталинской высотки на Котельничекской набережной в Москве общей площадью 719 квадратных метров составляет 600 млн рублей.

Квартиры куплены на имя Сергея Котляренко, которого Навальный называет управляющим семейными активами Шуваловых.

Представитель Котляренко прокомментировал газете «Ведомости» эту информацию. Он заявил, что активы Шувалова действительно находятся в управлении фирмы Котляренко. Что касается покупки 10 квартир, то представитель Котляренко прокомментировал это так: «Мы не комментируем конкретный случай, но в общей практике объекты недвижимости могут быть приобретены управляющими как часть инвестиционной стратегии по управлению активами».