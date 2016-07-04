Воронеж, 4 июля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В Воронежской области избирательная комиссия приняла документы от первого кандидата по одномандатному округу №88 (Правобережному). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 июля в пресс-службе облизбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Документы в избирательную комиссию представил Виктор Колесников, который намерен баллотироваться как самовыдвиженец. Кроме того, избиркомом принято решение об открытии ему специального избирательного счета.

Выборы в Государственную думу седьмого созыва назначены на 18 сентября. Впервые за много лет выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избираться по партийным спискам, еще половина — по одномандатным округам. В Воронежской области сформировано четыре избирательных округа. На прошлой неделе с кандидатами определились парламентские партии.

Читайте также: Воронежский губернатор на выборах возглавит список единороссов

«Справедливая Россия» назвала кандидатов в Госдуму в Воронежской области

В 2011 году на выборах депутатов Государственной думы шестого созыва явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей. 49,5% из них проголосовали за «Единую Россию», 21,8% за КПРФ, 14,4% за «Справедливую Россию» и 8,8% — за ЛДПР.