Ереван, 4 июля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Для Организации договора о коллективной безопасности приоритетным остаются вопросы противодействия терроризму, которые и были обсуждены в ходе текущего заседания, заявил генсек организации Николай Бордюжа по завершении заседания Совета глав МИД стран-участниц ОДКБ в Ереване, передает корреспондент ИА.

Администрация президента Армении На встрече у президента Армении

Кроме прочего, он сообщил, что были обсуждены вопросы международной безопасности. «Серьезное внимание было уделено вопросам международной безопасности с учетом того, что один из этих вопросов серьезно влияет на безопасность наших государств, серьезно влияет на стабильность, это вопрос конфликта в Карабахе. В связи с этим мы обсудили этот вопрос и приняли заявление по Карабахскому конфликту и по Сирии», — сказал Бордюжа. Он также добавил, что текущее заседание стало также этапом подготовки и принятия новых решений накануне встречи глав государств-участников ОДКБ, которое также пройдет в Ереване.

В заявлении по Нагорному Карабаху, в частности, говорится: «Выражаем поддержку договоренностям, достигнутым на саммитах по нагорно-карабахской проблеме 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге, направленным на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса. Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм международного права, Устава ООН, положений Хельсинского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение».

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в свою очередь отметил, что в центре внимания заседания была подготовка ко встрече президентов стран-участниц ОДКБ, которая пройдет в октябре, и также вопрос стратегии организации до 2025 года. По словам Налбандяна, Армения в качестве председательствующей страны в ОДКБ проявила себя активно и инициативно. Глава МИД Армении также посчитал, что «совершенствование механизмов взаимодействия участников зависит от полноценной реализации обязательств членов организации».

До этого участников заседания принял президент Армении Серж Саргсян. Он отметил, что до этого в Ереване состоялись заседания Военного комитета и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, на которых обсуждались усилия по совершенствованию механизмов обеспечения мира и стабильности в зоне ответственности ОДКБ, координация усилий стран-членов организации в борьбе против международного терроризма и экстремизма, совместные усилия в направлении укрепления антитеррористического потенциала КСОР. При этом президент Армении выразил надежду на то, что заседание СМИД ОДКБ также пройдет в конструктивной атмосфере, в ходе него будет одобрена Стратегия коллективной безопасности ОДКБ.

Саргсян подчеркнул важность последовательной реализации странами организации на международных площадках принципиальных договоренностей по учету взаимных интересов.