Ростов-на-Дону, 4 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону три дня понадобилось спецслужбам и чиновникам, чтобы отменить введенный режим ЧС. Чрезвычайное положение было введено в городе вечером 30 июня, когда стал понятен сокрушительный размах стихии. Но работа по ликвидации последствий урагана не прекращается, сообщили ИА REGNUM 4 июля в администрации областного центра.

rostov-gorod.ru Дорожники кладут асфальт

Отметим, что наиболее пострадал от ливня центр города. Так, большой поток воды несся по проспекту Буденновскому, практически разрушая все на своем пути. Припаркованные автомобили он сносил в огромную груду. Не пожалела стихия и горожан. Более 10 человек получили увечья, одна девочка утонула в дождевой реке. Привокзальная площадь оказалась практически под водой, спасатели только лишь спустя 12 часов смогли откачать 10 тыс. кубометров воды. Знакомые с ситуацией люди отмечают, что такого еще не было, чтобы движение поездов останавливалось.

Непогода повлияла на работу общественного транспорта, а посетителям кафе и работникам офисных помещений, жильцам некоторых квартир пришлось и вовсе покинуть здания или подняться на несколько этажей выше.

По версии следствия, в сложившейся ситуации виноваты чиновники горадминистрации и их подчиненные, но кто именно предстанет перед судом, пока неизвестно.

Подробнее: Ливень подвел чиновников Ростова-на-Дону под статью: имена неизвестны

Напомним, что горожане пишут петицию Владимиру Путину с просьбой об отставке градоначальника. Просят российского лидера помочь в установке ливневой системы канализации в донской столице. Особенно это актуально, считают активисты, в преддверии чемпионата мира по футболу, который город примет в 2018 году.

Ранее по теме: Ростовчане просят президента Путина об отставке сити-менеджера Горбаня

Путина просят помочь с «ливневками» в Ростове-на-Дону: создана петиция

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань ранее объявил, что урон, нанесенный стихией, подсчитывается. Обещали эту процедуру завершить к вечеру 1 июля, но пока с объявлением суммы ущерба власти не спешат.