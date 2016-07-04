Москва, 4 июля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Москве готовится к старту III Международный Фестиваль уличного кино. С 8 июля по 4 сентября проект откроется в 67 странах мира: «уличное кино» проедет от Владивостока до Сан-Франциско, устраивая показы короткометражных лент молодых российских режиссёров на набережных, площадях и крышах домов.

vk.com/wscfest

«На нескольких машинах мы проедем из города в город по всему миру, устраивая кинопоказы под открытым небом на удивительных локациях — красивейших набережных, парках, площадях, крышах домов и доже водных пространствах», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля Александр Щеряков.

Церемония открытия фестивального тура состоится на набережной Музеона в Москве. Дальше команда организаторов двинется в трехмесячное путешествие по маршруту Москва-Воронеж-Грозный-Махачкала-Самара-Казань-Уфа-Екатеринбург-Омск-Красноярск-Иркутск-Владивосток и далее за рубеж. Помимо кинопоказов во всех городах состоятся более 1000 массовых акций, культурные и образовательные мероприятия, пресс-конференции и многое другое.

vk.com/wscfest Уличный кинотеатр в Нью-Йорке

«Фестиваль был задуман, чтобы именно народным, демократичным отбором выбрать лучшего молодого кинематографиста России. Стандартный кинофестиваль — это чаще всего закрытое мероприятие, где сидит статусное жюри. А у нас лучший фильм выбирает публика на улицах, она голосует светом — фонариками, телефонами, зажигалками… Всё открыто, нельзя ничего подтасовать. Именно поэтому мы выбрали формат путешествия — чтобы фильмы увидела самая разная публика. Если, скажем, на Московский кинофестиваль или в Канны попадают те, у кого хватило денег на билет, то мы делаем наоборот — сами приезжаем к людям», — комментирует Александр Щеряков.

В шорт-листе фестиваля 6 лучших короткометражных картин молодых авторов, отобранных из почти тысячи присланных заявок экспертным жюри при содействии Союза кинематографистов России. По окончании пути режиссеру-победителю будет вручена статуэтка, выплавленная из металла.

«В каждом городе от губернаторов и деятелей кино мы получим по кусочку металла, из которых будем отливать статуэтку — приз победителю. То есть наш приз — это такой же народный продукт, как и весь фестиваль», — комментирует Щеряков.

vk.com/wscfest Уличный кинотеатр в Париже

Помимо городов-участников маршрута в фестивале примут участие более 100 российских и 170 иностранных городов, детские лагеря «Артек», «Орлёнок» и «Океан», федеральные вузы, международные киноакадемии. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Фестиваль уличного кино существует с 2014 года и направлен на продвижение российского кинематографа в стране и мире. «В 2014 году с показом фильмов мы впервые проехали от Владивостока до Москвы, в 2015 году смотр уже стал международным — мы тогда проехали от Владивостока до Лиссабона, а в этом году он уже кругосветный — к нам подключились 67 стран мира», — рассказывает Александр Щеряков.

Фестиваль наследует традиции средневекового площадного театра и отличается подчеркнуто народными отбором фильмов и определением победителя. В настоящий момент в смотрах приняло участие более 200 тысяч человек из 47 городов.

Фестиваль уличного кино — 2016 завершится 4 сентября. Зрителями программы в нынешнем году станут более 1 миллиона человек.