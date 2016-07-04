Ростов-на-Дону, 4 июля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В отношении чиновников администрации Ростова-на-Дону заведено уголовное дело. Кто именно попал под уголовное преследование, не сообщается. Как проинформировали ИА REGNUM в следственном комитете России, ливень подвел должностных лиц под статью 293 УК РФ «Халатность».

rostov-gorod.ru В Ростове-на-Дону устраняют последствия стихии

Как отмечает ведомство, в результате разгула стихии в донской столице пострадало множество частных домов, офисов, зданий, магазинов, кафе. Оказались затоплены подземные переходы, железнодорожный вокзал, ветер повалил деревья. Дороги оказались под водой, что повлияло на движение транспорта. Произошло более 40 дорожных аварий, более 10 подтоплений и шести провалов дорог. Также в городе сошёл оползень. Кроме того, восемь человек пострадали, один ребёнок погиб, второй получил удар током.

Как отметили в следкоме, «ливнёвки» с работой «не справились», хотя ранее градоначальник областного центра Сергей Горбань отмечал их удовлетворительную работу.

Подробнее: «Критичного ничего нет»: в Ростове-на-Дону подсчитывают ущерб от дождя

Но материального ущерба, нанесенного стихией, и человеческих жертв можно было бы избежать, если бы чиновники администрации и подчиненным структуры исполняли свои обязанности добросовестно, а к службе относились добросовестно.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — прокомментировали в СКР.

Напомним, что в результате обрушившейся стихии в городе был введен режим ЧС. 4 июля чрезвычайное положение было отменено. Потихоньку в донской столице наводят порядок.