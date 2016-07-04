Ашхабад, 4 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 612 осужденных в честь самой благодатной ночи священного у мусульман месяца Рамадан — Ночи всемогущества. Об этом сообщил информационно-аналитический портал «Хроника Туркменистана».

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В соответствии с вышеназванным документом, будут освобождены из-под стражи 586 граждан Туркмении и 26 граждан иностранных государств, отбывающих наказание за совершенные ими ранее преступления. Туркменский лидер особо отметил необходимость освободить помилованных граждан в кратчайшие сроки — для того, чтобы они смогли встретить Ночь всемогущества в кругу своих семей. Также Гурбангулы Бердымухамедов поручил руководству соответствующих государственных органов решить вопрос трудоустройства попавших под амнистию туркменистанцев.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно информации Международного центра изучения тюрем, в исправительных заведениях Туркмении в настоящее время отбывают наказание свыше 25 тысяч человек или около 500 заключенных на 100 тысяч населения. Отметим, что по этому показателю страна занимает первое место среди государств Средней Азии.