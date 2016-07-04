Москва, 4 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждена Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Цели стратегии — обеспечение качества пищевой продукции, содействие и стимулирование роста спроса и предложения на более качественные пищевые продукты и обеспечение соблюдения прав потребителей на приобретение качественной продукции, сообщается на сайте правительства РФ.

mil.ru Продукты

В рамках стратегии предусматривается реализация 12 задач, в том числе совершенствование нормативной базы и государственного регулирования в сфере обеспечения качества пищевой продукции, мониторинг качества пищевой продукции, создание системы управления качеством пищевой продукции, актуализация требований к пищевым добавкам.

При реализации стратегии планируется применение правовых, организационно-управленческих, кадровых, научно-методических и финансово-экономических мер.