Стамбул, Турция, 4 июля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» ведет переговоры о трансфере полузащитника сборной России Романа Нойштедтера, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Daniel Kraski Роман Нойштедтер

5 июля 28-летний спортсмен, пребывающий в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с немецким клубом «Шальке», приедет в Стамбул для официального завершения трансфера. Стоит отметить, что ранее Нойштедтер сообщал журналистам о предложениях из Германии и от другого европейского клуба и об отсутствии предложений из России.

Роман Нойштедтер, уроженец Днепропетровска и футболист сборной Германии, перед чемпионатом Европы 2016 года получил российское гражданство и дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с командой Чехии. На чемпионате Европы по футболу во Франции Нойштедтер участвовал в двух российской из трех.