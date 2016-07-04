Екатеринбург, 4 июля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В свердловском лагере «Солнечном» выросло количество отравившихся детей. Всего вплоть до 3 июля к медикам обратились 24 ребёнка из пяти отрядов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

ponchikov.net Ребенок на больничной койке

У детей, отдыхающих в загородном лагере «Солнечный», зафиксирована острая кишечная инфекция. В ходе расследования проверяющие уже выявили нарушения санитарного законодательства, в том числе в части организации питьевого режима детей в корпусе. Также нарушены правила обработки производственного инвентаря, хранения фруктов, обработки яйца и т.д.

У заболевших детей обнаружена ДНК норовируса второго типа. В смывах и готовой продукции выделены бактерии группы кишечной палочки.

Работа лагеря приостановлена. Отметим, ранее санврачи сообщали о 14 отравившихся из двух отрядов.

Также выросло количество заболевших острой кишечной инфекцией в Невьянском городском округе. С 23 июня по 3 июля за помощью к медикам обратились 72 человека. 42 были госпитализированы. Они употребляли продукцию кондитерского цеха «Лакомка». Сейчас его работа приостановлена на 45 суток.