Тегеран, 4 июля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран «никогда не откажется от борьбы с терроризмом и террористами, пока террористическая идеология не будет уничтожена».

Флаг Ирана

«Мы не успокоимся, пока не уничтожим ответственных за теракты в Стамбуле, Дакке, Багдаде и не положим конец радикальной идеологии», — написал он в своем Twitter.

По словам пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Касеми, «все государства, выступающие за мир, должны приложить усилия для минимизации подобных бесчеловечных преступлений. Нужно оказывать давление на сторонников экстремистов».

В результате воскресного теракта в шиитском районе Багдада погибло 165 человек, а 185 — получили ранения. Позже ответственность за совершение теракта взяла на себя группировка ИГИЛ (запрещена в России). 28 июня в аэропорту Стамбула прогремело три взрыва. Итогом стала гибель 44 человек, включая 19 иностранцев, 239 получили ранения.