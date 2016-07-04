Москва, 4 июля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты РФ, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, ООО УК «Росводоканал». Спикеры сошлись во мнении, что кризис неплатежей в первую очередь влияет на деятельность ресурсоснабжающих организаций. К примеру, на долю ГК «Росводоканал» приходится почти четверть (24%) всего рынка частных операторов систем водоснабжения и водоотведения. Акционеры компании рассматривают бизнес в области ЖКХ, как одно из приоритетных направлений, понимая его социальную ответственность. За годы работы ГК «Росводоканал» удалось обеспечить безубыточность всех водоканалов, входящих группу, значительно повысить качество воды в регионах присутствия, снизить аварийность, добиться высокой энергоэффективности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плати за воду!

ГК «Росводоканал», исполняя свои обязательства, не привлекает средства бюджетов разных уровней, обеспечивает своевременную выплату заработной платы, исполняет коллективные договоры и отраслевые соглашения, обеспечивает своевременную уплату налогов во все уровни бюджетов в полном объеме. В рамках программы повышения финансовой устойчивости и прозрачности бизнеса будет проведена докапитализация Группы за счет средств акционеров на сумму в 1 млрд. рублей. Это позволит закрепить лидерские позиции крупнейшего частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения.

Однако при таком масштабном подходе задача купирования кризиса неплатежей остается более чем актуальной. Только за 2015 года прирост задолженности перед ГК «Росводоканал» составил порядка 380 млн. рублей. Работа частного оператора серьезно осложняется фактами преднамеренных банкротств ряда УК и ТСЖ, систематической неоплатой услуг предприятий тепловых сетей и структур Министерства обороны. В целом кризис выявил слабости существующего рынка услуг ЖКХ и остро поставил вопрос о необходимости повышения платежной дисциплины.

«Проблема неплатежей в ЖКХ носит сложный системный характер, и решаться она должна на всех уровнях при участии федерального центра, а также глав субъектов РФ и муниципальных образований. Необходимо ввести понятие консолидированной ответственности за водоснабжение в регионах. В сегодняшних условиях требуется достаточно жесткая позиция государства», — подчеркнул Сергей Прокофьев, коммерческий директор ООО ГК «Росводоканал».

При этом «слабым звеном» в части наращивания дебиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями остаются исполнители коммунальных услуг — УК и ТСЖ, которые собирают платежи населения за воду и стоки, но не расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями. В этом случае решением проблемы станет переход на прямые платежи, при которых РСО поставляет воду на границу многоквартирного дома на основании договоров с гражданами.

«Общественная палата РФ давно и последовательно поддерживает законодательное закрепление механизма прямых платежей ресурсоснабжающим организациям. В условиях сложной экономической конъюнктуры прямые платежи физических лиц обеспечат повышение собираемости средств без дополнительной нагрузки на плательщика, — отметил Артём Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ. — В то же время, необходимо серьезно разобраться с неплательщиками — муниципальными и государственными структурами, имеющими реальные бюджетные возможности по оплате, однако пренебрегающие ими в силу «специального статуса». При этом не принимается во внимание тот факт, что именно своевременная оплата в адрес ресурсоснабжающих организаций делает реальным инвестиционное решение вопросов модернизации ЖКХ, а в конечном счете — повышение качества жизни россиян — одной из заявленных государством целей развития экономики».