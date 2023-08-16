Рига, 4 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. 3 июля в Риге состоялось организованное обществом «Шамир» шествие памяти жертв Холокоста «Шаги живых», сообщает радио MIX FM 102,7.

Bundesarchiv Рижское гетто. 1942

В шествии, которое прошло от Старого еврейского кладбища до мемориала Большой хоральной синагоги, приняли участие около 100 человек.

Напомним, 4 июля 1941 года Большая хоральная синагога, как и все остальные рижские синагоги, была сожжена нацистами и их пособниками. Акцию проводили местные коллаборационисты из так называемой команды Арайса. В пожаре погибли около 500 человек, находившихся в синагоге, в том числе были беженцы из Литвы, прибывшие в Ригу из оккупированного немецкими войсками Шяуляя. В послевоенные годы на месте сгоревшей синагоги был разбит сквер.

Перед началом шествия на Старом еврейском кладбище состоялось памятное мероприятие, участники которого зажгли свечи в память жертв Холокоста.

Напомним также, всего в Латвии нацистами и их местными пособниками было убито около 70 тысяч латвийских евреев и 20 тысяч евреев, привезённых из других стран.