Новосибирск, 4 июля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Около 70 новосибирцев вышли на пикет вечером 1 июля на площадь Ленина. Люди требовали навести порядок в мэрии города. «В мэрии нужны «чистки», «Локоть! Бездействие за «откаты»?», «Мэрия города строит новые аварийные дома», «Мэр Локоть не выполнил обещания» — с такими плакатами жители Новосибирска выстроились на площадке перед Оперным театром.

Иван Квасницкий Новосибирцы вышли на пикет, требуя проверить чиновников мжрии на профпригодность

Вопросов к городской власти накопилось немало: и по взысканию долгов за аренду муниципальной земли с застройщиков, и по закупкам песко-соляной смеси и продуктов для школьного питания и многое другое. Были здесь и те, кто последнее время все чаще выходят на одиночные пикеты, чтобы отстоять свое право на жилье при расселении из ветхого и аварийного фонда.

Дом Яны Березовской по улице Никитина 140а был признан аварийным в июне 2013 года. «По закону дом должен был быть расселен в течении полугода. К сожалению, этого не произошло. Более того, с торцевой стороны дома выпадают бревна, что зафиксировала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности от 9 октября 2015 года, где написано: «Существует угроза обрушения наружной торцевой стены». К сожалению, власти бездействуют! Жильцы нашего дома обратились к мэру Локтю с коллективным письмом, где речь шла о скорейшем расселении нашего дома. Написали, что 8 февраля 2015 произошло возгорание проводки и людям чудом удалось спастись. На что мы получили очередную отписку, что «извините, помочь ничем не могу», — рассказала ИА REGNUM Березовская, отметив, что проживание в этом доме просто опасно для жизни.

«Дом просаживается, бревна «гуляют», обрушение может произойти в любой момент. Со мной в квартире проживают двое несовершеннолетних детей. Многолетние переписки с мэрией не к чему не приводят. Чиновники бездействуют. Прокуратура вынесла представление мэру Локтю о расселении нашего дома, на что опять бездействие! Прокуратура обратилась в суд, слушание по нашему делу назначено на 19 июля. Я ходила и буду ходить на пикеты, чтобы хоть как-то обратить внимание на нашу беду, может хоть таким образом удастся избежать обрушения и возможных жертв», — подчеркнула женщина.

Наталья Маслова также обвиняет мэрию Новосибирска в бездействии. Говорит, что она вместе с соседями еле добились, чтобы их дом признали аварийным, а теперь не могут дождаться даже распоряжения мэрии о сроках расселения.

«Я проживаю с двумя детьми (16-ти и пяти лет) и мамой (77 лет) в 2-комнатной квартире 2-этажного кирпичного дома 1948 года постройки. Купила эту квартиру в 2006 году для проживания с сыном под ипотеку по ставке 15% годовых. Моя мама проживала в селе Сростки Алтайского края, но у неё возникли проблемы с домом и здоровьем, и мне пришлось уговорить ее забыть про этот дом и переехать ко мне в 2009 году. В 2011 году у меня родился сын. Теперь нас четверо в квартире общей площадью 34.4 квадратных метра. Я встала на очередь на улучшения жилищных условий — меня с сыновьями поставили, а маму не включили в список. В документах на дом ни где не значилось, что дом ветхий или аварийный», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Маслова, подчеркнув, что несмотря на это, в квартире постоянно ощущалась сырость, весной талый снег стекал в подвал.

«Два года по полу скакали земляные блохи, которые кусали ноги, и они отекали от укусов. Просила ЖЭУ заказать обработку СЭС от блох, мне ответили, что СЭС приходила и провела обработку в подвале, но в своей квартире я их не дождалась и на улице никого не видела. Мне пришлось самостоятельно бороться с блохами. Блохи исчезли, появились мыши, муравьи, некоторые соседи видели в доме крыс на втором этаже. В 2007 году мои соседи, которые занимались перепиской с мэрией и администрацией, получили ответ из Октябрьской администрации, что наш дом включен в список ветхого и аварийного жилья Октябрьского района, но на поддерживающий ремонт денег нет. В 2009 году обратившись в администрацию района, получили ответ, что дом не аварийный и не о каком расселении речи быть не может. Мы стали обращаться во все инстанции с просьбой отремонтировать наш дом, на что получали ответа, что установят теплый надворный туалет, но в следующем году — денег нет и так каждый год. А дом все продолжал ветшать и рассыпаться. У нас разрушается несущая стена в подвале, из неё вываливаются кирпичи, там постоянно сырость. И зная о такой ситуации со стеной, нам отказывали в ремонте и не признавали дом аварийным», — отметила Маслова, уточнив, что в 2015 году в 30−50 метрах от их дома стали сносить старое общежитие, и на их доме поползли трещины. С этого времени жильцы этого дома серьезно занялись перепиской со всеми инстанциями, чтобы признать дом аварийным. Но, по их словам, получали только отписки.

«После того, как мы стали объединяться с людьми нескольких таких же домов, ходить на пикеты и митинги, и одна из участниц инициативной группы выиграла суд, наш дом признали аварийным 24 декабря 2015 года. На сегодня прошло больше полугода, но до сих пор нет распоряжения мэрии о сроках расселения, а угроза нависает с каждым днем. Мэру выписано предписание об нарушениях наших гражданских прав и требование расселения аварийных домов, перечисленных в представлении. Но и это мэрия не исполняет. По нескольким домам, включая мой дом заявления от прокуратуры города от нашего имени уже в суде. И именно сейчас у УК «Октябрьская» появилась необходимость ремонтировать наш дом. К дому привезли две кучи: «глины для отсыпки отмостков, чтоб предотвратить дальнейшее разрушение несущей стены в подвале». Как связаны между собой глина, отмостка и несущая стена в подвале? — Отмывание денег на ремонт дома», — считает Наталья Маслова, которая пришла на пикет, чтобы привлечь внимание к своей беде.

И таких людей, каждый из которых со своими проблемами и заботами, но все с одним убеждением, что теперь только пикетами и можно привлечь внимание уже даже не городской мэрии, а тех, кто хоть как-то сможет повлиять на ситуацию и хоть чем-то помочь им.

В конце акции пикетирующие подписали обращение к прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, начальнику Следственного комитета по области Андрею Лелеко, губернатору Владимиру Городецкому, депутатам горсовета Новосибирска и законодательного собрания.

«В любое кризисное время повышаются требования к эффективности и профессионализму руководителей. Новосибирск не исключение. Снижение доходов бюджета, секвестирование трансфертов отражается на социальной и хозяйственной жизни муниципалитета. Так, падение реальных доходов новосибирцев за последний год составило свыше 16%. В Новосибирске практически перестала строиться инфраструктура, идет накапливание колоссального недоремонта дорог, отсутствуют средства на решение многих социальных проблем и инфраструктуры. В этой связи, а также в соответствии с нормами Федерального закона №131, вполне логичен вопрос об эффективности работы мэрии и лично мэра г. Новосибирска Анатолия Локтя. К сожалению, мы видим, что ситуация за последние два года не только не улучшилась, а и ухудшилась», — считают подписавшие обращение, подчеркивая, что фактически мэрия ведет политику сокрытия информации, не публикуя списки должников и пустующих квартир в новостройках, несмотря на представления прокуратуры.

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«В интересах развития города, мы убедительно просим вынести на обсуждение вопрос и проверить профпригодности чиновников мэрии и требуем рассмотреть возможность их проверки за личные просчеты и халатность в управлении города и бюджетом, обоснованности отказов от исков и признания ущерба, которые нанесли многомиллиардный ущерб экономике Новосибирска», — подчеркивается в документе.

Кроме того, активисты отдельно обратились лично к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, и пригласили его посетить Новосибирск. «Вы за два года, как Ваш коллега Локоть избрался мэром, не были в нашем гостеприимном сибирском городе. Мы не только надеемся, что с Вами и Вашими соратниками можно обсудить вышеупомянутые проблемы эффективности модернизации муниципального управления через партийную ротацию, выполнений предвыборных обещаний и программы КПРФ, — но и заручиться в Вашем лице и партии союзником в решении вышеупомянутых проблем города. Мы знаем, что Вы можете помочь по большинству вопросов», — подчеркивается в обращении к Зюганову.

Отметим, что новосибирцы все чаще выходят на одиночные и массовые пикеты, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, не найдя помощи у городских властей.