Париж, 4 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Первый полуфинальный матч чемпионата Европы — 2016 между сборными Португалии и Уэльса будет судить шведский арбитр Юнас Эрикссон, сообщает официальный сайт УЕФА.

Цитата из м/ф «Симпсоны». Реж. Дэн Кастелланета, Марк Киркланд. 2014. США Судья

42-летний шведский судья работал на матче Уэльса с Россией и обслуживал встречу сборных Турции и Хорватии.

Матч состоится в Лионе 6 июля в 22.00 мск.

Вторая полуфинальная игра первенства Европы по футболу между сборными Германии и Франции доверена итальянской бригаде судей, которую возглавляет Никола Риццоли. Итальянский судья обслуживал матчи Англия — Россия, Португалия — Австрия и Франция — Ирландия.

Матч назначен на 7 июля и состоится в Марселе в 22.00 мск.