Рига, 4 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Ночью 3 июля в латвийском городе Субата неизвестные осквернили памятник павшим во время Великой Отечественной войны советским солдатам, сообщает портал Mixnews.lv.

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«В Субате Илукстского края неизвестные осквернили памятник павшим во время войны советским воинам. Просьба не оставлять без внимания данный инцидент», — написал один из очевидцев.

В свою очередь политический активист и общественный деятель Владимир Линдерман прокомментировал факт вандализма. По его словам, осквернение памятника в Субате связано с тем, что до сих пор не удалось снести памятник Освободителям в Риге.

«В Субате (маленький латвийский городок на границе с Литвой, полсотни км от Даугавпилса) уроды испоганили памятник советским воинам. Никак им не удается снести памятник Освободителям в Риге, вот партизанят на местах», — написал Линдерман.

Напомним, 30 июня Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отказалась рассматривать общественную инициативу о восстановлении довоенного проекта площади Узварас (Победы), расположенной на территории парка Узварас в Риге, которая, в частности, предполагает снос памятника Освободителям.