Краснодар, 4 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае у аграриев идет жаркая пора — сбор нового урожая. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 4 июля, хлеборобы уже перешагнули первый значительный рубеж — собран миллион тонн зерна.

dsh.krasnodar.ru Сбор урожая

Зерновые колосовые и зернобобовые культуры убраны с площади 251 тыс. га. Это 15% от намеченного. Валовой сбор зерна составил 1,42 млн тонн при средней урожайности 56,6 ц/га. Практически завершены работы по обмолоту озимого ячменя. Культура обмолочена на площади 139,3 тыс. га, что составляет 98% от намеченного. Собрано 791,3 тыс. тонн с урожайностью 56,8 ц/га. Наибольшей урожайности озимого ячменя демонстрируют аграрии Новокубанского (61,5 ц/га) и Брюховецкого (61,3 ц/га) районов, а также Краснодара (63,3 ц/га).

Озимая пшеница обмолочена на площади 101,1 тыс га (7% от плана) со средней урожайностью 58,2 ц/га. Валовой сбор составляет 588,1 тыс. тонн. Самую высокую урожайность озимой пшеницы сегодня отмечается в Новокубанском (63,5ц/га), Кореновском (62,7 ц/га) и Тимашевском (62,5 ц/га) районах.

Напомним, в прошлом году кубанские аграрии завершили жатву с небывалыми показателями. С площади, превышающей 1,6 млн га земли, было собрано свыше 9,8 млн т зерна, что на 650 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Как отметили в Минсельхозе, это самый высокий урожай за всю историю. Высокой оказалась и урожайность — 58,4 ц с гектара, что на 2,9 центнера выше, чем в 2014 году.