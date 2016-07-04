Москва, 4 июля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Российский блогер Антон Носик, бывший менеджер «Рамблера», обвиняемый в экстремизме, не признал вины. Он не согласился удалить размещённую им в «Живом журнале» публикацию «Стереть Сирию с лица земли», ставшую поводом для судебного разбирательства, передаёт ОТР.

Alexander Plyushchev Антон Носик

На процессе в Пресненском суде Носик отметил, что в своём блоге просто высказал своё личное отношение, и предложил «признать за каждым право на своё мнение».

«Адвокат рекомендовал мне удалить эту запись в знак деятельного раскаяния, но я не раскаиваюсь ни деятельно, ни бездеятельно, — сказал он. — Да и какой смысл удалять, если эта запись десяток раз воспроизведена в моем уголовном деле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер сделала в «Живом журнале» скандальную запись о Сирии осенью 2015 года: в ней он «горячо приветствовал» авиаудары по территории САР. Дело против Носика было возбуждено в феврале 2016 года.

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В апреле блогеру было предъявлено обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») — за размещение в интернете статьи экстремистского содержания. Носик обвинений не признает и считает, что выступил как патриот России и Израиля.