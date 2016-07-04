Москва, 4 июля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Концентрация на территории московской агломерации 25 млн человек не является позитивным примером, напротив, это следствие сырьевой зависимости российской экономики. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 июля первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что правительство РФ обсуждает новое территориальное устройство России, в основе которого развитие агломераций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Я не думаю, что это позитивный пример. Такое гипертрофированное развитие Москвы — это следствие сырьевой экономики. Все деньги от добычи нефти, газа и других природных ресурсов концентрируются в Москве, здесь появляются рабочие места, появляется работа, растет население, и рост мегаполиса приобретает совершенно неконтролируемые формы», — отметил депутат.

По словам Емельянова, нормальное экономическое развитие страны не привело бы к таким эффектам. «При нормальной экономике, не отягощенной нефтяным бременем, население равномерно распределяется во всей территории и находит там и работу, и удовлетворение своих культурных потребностей», — подчеркнул депутат.

Парламентарий предположил, что если Россия «наконец реализует планы о том, чтобы слезть с нефтяной иглы», тогда появится стимул для развития провинции. Сейчас же, по его словам, «особо гордиться нечем, это неизбежная ситуация при сырьевой ориентации экономики России».

При этом депутат выразил сомнение, что какие-либо изменения в территориальном устройстве РФ, направленные на противодействие этой тенденции, могут привести к каким-то результатам. «Дело в не в территориальном устройстве. Дело в экономической политике. Если мы сдвинем экономическую политику, если она будет повернута в сторону обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства, то тогда и средства будут распределяться более равномерно. Если сохранится сырьевая ориентация, все деньги будут распределять в Москве, и такое гипертрофированное развитие столичного мегаполиса ничем хорошим для страны не закончится», — предупреждает Емельянов.

Следует менять приоритеты экономической политики, убежден депутат. «Ни изменением территориального устройства, ни административными мерами, такими, как, например, введение прописки, с этим бороться невозможно. Только изменением экономической политики на макроэкономическом уровне», — резюмировал депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал конкурентным преимуществом России концентрацию населения в крупных агломерациях. Сейчас вокруг московской агломерации сконцентрировано 25 млн человек, отметил мэр. По его словам, необходимо разработать новое территориальное устройство России в плане урбанизации страны и развития мегаполисов, сообщил он на урбанистическом форуме в Москве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказалась в пользу укрупнения ряда субъектов РФ. По ее мнению, в основе укрупнения могли бы лежать «экономические, инвестиционные и иные обоснования».