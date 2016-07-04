Москва, 4 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в законы о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток. Соответствующий документ опубликован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Таким образом, глава государства одобрил расширение границ Свободного порта на ряд регионов Дальнего Востока.

Режим свободного порта распространяется на главные дальновосточные порты. Отныне данный режим будет действовать в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район).

Напомним, ранее законопроект был одобрен Госдумой 24 июня и утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 года.