Путин расширил границы Свободного порта Владивостока до пяти регионов
Москва, 4 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в законы о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток. Соответствующий документ опубликован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, глава государства одобрил расширение границ Свободного порта на ряд регионов Дальнего Востока.
Режим свободного порта распространяется на главные дальновосточные порты. Отныне данный режим будет действовать в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район).
Напомним, ранее законопроект был одобрен Госдумой 24 июня и утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 года.