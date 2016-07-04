Москва, 4 июля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Правительство РФ давно обсуждает смену территориального устройства России, однако экономия может сильно ударить по правам граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев (КПРФ). «Они давно носятся с этой идеей — о том, чтобы укрупнить регионы и за счет этого еще раз сократить в том числе и аппарат чиновников, но в результате слияний будут слиты и укрупнены социальные объекты, то есть медицинские объекты, почты, военкоматы, собесы», — отметил Соловьев.

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«Управляемость территорий теряется полностью», — прогнозирует парламентарий.

«Во многих регионах беда, посокращали чиновников до такого, что за справкой нужно в районный центр ехать. А при наших расстояниях и разбитых дорогах, это катастрофа. Стягивают районный больницы в областные центры — огромная проблема», — рассуждает он.

«Я категорический противник всяких сливаний, укрупнений, система управления была оптимальная. Сэкономив копейки, мы наносим огромный ущерб социальным правам граждан, создаем массу новых проблем. Да, укрупнение приведет к дополнительному удешевлению, экономии, но в ущерб социальных прав граждан», — заключил Соловьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в правительстве активно занимаются разработкой нового территориального устройства России. По мнению мэра, конкурентное преимущество России — это концентрация населения в крупных агломерациях.