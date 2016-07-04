Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Днем 3 июля в Невском районе Санкт-Петербурга двое злоумышленников с пистолетом ограбили офис страховой компании «Росгосстрах» и скрылись с места преступления. Об этом сегодня, 4 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

pixabay.com Пистолет

Инцидент произошел около 17:40 в офисе на улице Седова. В помещение вошли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, менеджеру компании, похитили 400 тысяч рублей выручки из незакрытого кассового аппарата, после покинули место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и ищет преступников.