Москва, 4 июля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Для гармоничного развития страны следует разгружать мегаполисы и поощрять малоэтажное строительство вокруг крупных городов, а не развивать агломерации. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 июля замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что правительство обсуждает новое территориальное устройство, приоритетом которого было бы развитие крупных мегаполисов.

pixabay.com Малоэтажное строительство

«Один из наших лозунгов, которые мы много лет пропагандируем — «назад в деревню», Москва захлебывается уже от переизбытка всего. Невозможно уже ничего — ни дышать, ни проехать, ни пройти. Наоборот, мы предлагали промышленные предприятия вывозить, из центра убирать офисные здания, правительственные здания, в том числе — ведомства», — сказал он, напомнив, что Конституционный суд переехал из Москвы в Санкт-Петербург и это позитивный пример.

«Если в ущерб малым городам развивать крупные центры — а кто кормить страну будет? И так деревня вымирает, люди уезжают, наоборот, надо поддерживать, надо стимулировать, чтобы граждане там находились, развивались», — отметил депутат.

ЛДПР выступает за развитие малоэтажного строительства за пределами крупных городов, под эти программы можно было бы выдавать кредиты, отметил депутат. «Наоборот, надо разгружать мегаполисы и стимулировать развитие малых городов — в мегаполисах жизни нету, воздух перенасыщен газами от машин, различных предприятий, Москва задыхается», — констатировал парламентарий.

Нилов напомнил, что ЛДПР вносила законопроект о родовых усадьбах, чтобы у человека было «свое родовое гнездо, как это было в царской России», однако партия власти в Госдуме «не дала его провести». При этом он подчеркнул, что ЛДПР выступает за то, чтобы устройство России исходило исключительно из территориального, а не национального принципа.

«Мегаполисы захлебываются уже. Это не жизнь уже, а существование — дикий темп, дикий ритм, плохая экология, плохая вода, куча агрессивной информации. В маленьких городах люди живут другим темпом, другой ритм жизни, другие взгляды и другое состояние совершенно», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал конкурентным преимуществом России концентрацию населения в крупных агломерациях. По его словам, необходимо разработать новое территориальное устройство России в плане урбанизации страны и развития мегаполисов, сообщил он на урбанистическом форуме в Москве.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также выступала за укрупнение регионов. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — говорила глава Совфеда.