Анкара, 4 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире телеканала ТRТ, что России может быть предоставлен доступ в рамках борьбы с «Исламским государством» (запрещена в РФ) на базу ВВС Инджирлик.

U.S. Air Force Авиабаза «Инджирлик»

По его словам, база открыта для всех, кто хочет присоединиться к активной борьбе с террористами. «И почему бы нам не сотрудничать в том же ключе и с Россией?», — сказал глава МИД Турции.

Он добавил, что Турция готова к такому сотрудничеству. «Терроризм — это наш общий враг», — сказал Чавушоглу.

В настоящее время базу Инджирлик с разрешения турецких властей используют ВВС США, Германии, Великобритании, Катара и Саудовской Аравии.