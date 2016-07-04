На пляже в Фиджи найдено ещё одно тело
Сува, 4 июля, 2016, 10:55 — ИА Регнум. На пляже Натадола в Фиджи полиция обнаружила останки ещё одного тела. Об этом сообщил руководитель разведывательной службы ACP (Atlantic City Police) Люк Навела, передаёт телерадиовещательная корпорация Фиджи.
Разложившееся тело найдено на Натадола-бич сегодня, 4 июля. Останки обнаружил гулявший по пляжу мужчина.
Найденное тело было завёрнуто также, как найденные ранее останки двух трупов. Навела заявил, что останки будут направлены в морг города Лаутока (Фиджи) для проведения судмедэкспертизы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на берегу пляжа Фиджи были обнаружены останки тел. В местной полиции сообщили, что это трупы граждан России Юрия и Наталья Шипулиных, которые пропали в середине июня. В ходе поисков полиция нашла их автомобиль в городе Нанди (Фиджи).