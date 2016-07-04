Сува, 4 июля, 2016, 10:55 — ИА Регнум. На пляже Натадола в Фиджи полиция обнаружила останки ещё одного тела. Об этом сообщил руководитель разведывательной службы ACP (Atlantic City Police) Люк Навела, передаёт телерадиовещательная корпорация Фиджи.

JuergenPM Вода. Галька

Разложившееся тело найдено на Натадола-бич сегодня, 4 июля. Останки обнаружил гулявший по пляжу мужчина.

Найденное тело было завёрнуто также, как найденные ранее останки двух трупов. Навела заявил, что останки будут направлены в морг города Лаутока (Фиджи) для проведения судмедэкспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на берегу пляжа Фиджи были обнаружены останки тел. В местной полиции сообщили, что это трупы граждан России Юрия и Наталья Шипулиных, которые пропали в середине июня. В ходе поисков полиция нашла их автомобиль в городе Нанди (Фиджи).