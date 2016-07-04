Сан-Антонио, США, 4 июля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Пять товарных вагонов сошли c рельсов поблизости от города Сан-Антонио, штат Техас, в результате чего произошел разлив около 4 тонн гидроксида натрия, заявили власти. Об этом сообщает Associated Press.

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Как отметили в правоохранительных органах округа Беар, инцидент произошел около 16:00 часов 3 июля в промышленной зоне, расположенной на юго-запад города. В результате разлива угрозы городу нет. Власти эвакуировали расположенный поблизости рынок.

Находившиеся в локомотиве машинисты получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им на месте происшествия. В настоящий момент разлив устраняется, в то время как власти начали расследование причин инцидента.