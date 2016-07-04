Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Выпуск хэтчбека Hyundai Solaris в России прекращен в связи с началом серийного производства нового кроссовера Hyundai Creta, массовый выпуск которого начнется в августе текущего года, сообщает «Колеса.Ру».

hyundai.ru Hyundai Solaris

В первой половине 2016 года петербургский завод Hyundai снизил объем выпуска автомобилей Hyundai Solaris и KIA Rio на 12%, так как сборочную линию готовили к появлению новой модели.

В этом году заводом будет выпущено около 200 тыс. машин, из которых 20 тыс. придется на долю кроссовера Creta. Предприятие продолжит работать пять дней в неделю в три производственные смены.

Цена кроссовера Creta будет объявлена 4 июля. Тогда же начнется прием заказов на новинку. Первые автомобили планируется поставить дилерам в августе.

Кроме того, в 2016 году Hyundai привезет в Россию новые седан Elantra и вседорожник Grand Santa Fe. А осенью на российском авторынке появится премиальный суббренд Hyundai под названием Genesis.