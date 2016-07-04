Пекин, 4 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Контроль за распространением новостных сообщений в интернете, не только на веб-сайтах, но и в социальных сетях, усилен властями Китая. Это следует из постановления Государственной канцелярии по делам интернет-информации (ГКИИ) Китая, пишет газета «Чжунго циннянь бао».

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Согласно документу, сайты должны распространять лишь те новости, которые являются «правдивыми, всесторонними, объективными». Непроверенные сведения, полученные из соцсетей, не должны попадать в новости, как и те, что основаны на слухах.

Запрещено публиковать информацию, которая «искажает факты». В итоге должен быть создан «здоровый механизм внутреннего контроля и надзора», говорится в документе.

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