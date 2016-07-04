Москва, 4 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. За минувшую неделю рубль укрепился к американскому доллару на 1,81%, до 63,80 рубля. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, национальная валюта получала поддержку от налогового периода в РФ, ослабления американского доллара и дорожающей нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 4 июля, в Штатах праздник — «День Независимости». По случаю национального праздника американские биржи будут закрыты. В связи с закрытием бирж сегодня объёмы торгов и активность трейдеров будут низкими. Из-за низкой ликвидности возможны импульсивные ценовые скачки в любую сторону. Новостной фон сегодняшнего дня скудный, что на руку спекулянтам. В такие дни крупные игроки открывают охоту за защитными стопами», — пояснил Антонов.

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«По паре доллар/рубль ожидается консолидация в ценовом диапазоне 63,75 — 64,42 рубля. Скорее всего, внутридневная динамика будет такая — в первой половине дня укрепление доллара до 64,30 рубля во второй — ослабление до 63,96 рубля», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 4 июля, составляет 64,02 рубля. Официальный курс евро 71,05 рубля.