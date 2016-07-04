Южно-Сахалинск, 4 июля, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В преддверии лососевой путины на островном Сахалине и материковом Ванино в очередной раз остро встала проблема качества пассажирских паромных перевозок. С материка на остров потянется вереница желающих подзаработать на рыбодобыче, но действующие паромы не в силах перевезти всех, да и к условиям перевозки есть вопросы. Власти Сахалина при этом нашли интересное решение проблемы. Вместо того чтобы всерьез заняться паромным флотом и его обновлением, они предлагают почти в два раза увеличить допустимое количество пассажиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Паром отправляется из порта Ванино на Сахалин

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Сахалинские власти обратились в Минтранс России и Российский морской регистр с просьбой увеличить максимально допустимое количество пассажиров, которых можно принять на борт грузопассажирских паромов, работающих на линии Ванино — Холмск. По существующим нормам дизель-электроход класса «Сахалин» может принять на борт 120 пассажиров. Сахалинские власти просят увеличить это количество до 225 человек, мотивируя это тем, что паромы укомплектованы достаточным количеством спасательных средств.

«В настоящий момент каждый паром в полном объеме укомплектован коллективными и индивидуальными спасательными средствами в расчете на 225 человек». Выложили бы лучше сюда копию свидетельства пассажирского судна», — цитируют на форумах заявление сахалинских властей и добавляют свои комментарии.

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Проблема с пассажирскими перевозками из материкового порта Ванино Хабаровского края на соседний остров началась еще в 90-х годах прошлого века. И с тех пор только усугублялась.

Из 10 паромов, некогда курсировавших на линии Ванино — Холмск, осталось три. Это суда «преклонного» возраста, причем одно из них перевозит опасные грузы и пассажиров не берет.

Уже не первый год в канун путины и в разгар летних отпусков Ванинский морской вокзал превращается в «горячую точку». Сотни пассажиров, «застрявшие» на материке, зачастую без средств, целые бригады рыбообработчиков, студенческие стройотряды, спешащие на свои суда моряки вынуждены спать вповалку прямо на полу. Местные власти пытаются решать проблему — организовывают горячее питание, медицинскую помощь, даже предоставляют гостиницу женщинам и детям. Однако к такому наплыву Ванино не готово. То и дело вспыхивает угроза распространения инфекционных заболеваний.

В прошлом году для решения проблемы пришлось задействовать большой десантный корабль ТОФ «Адмирал Невельской», который перевозил измученных пассажиров на остров. Реконструкция паромной переправы и обновление паромного флота нужны как воздух — как острову, так и материку.

«В прошлом году ехал на материк паромом из Холмска в Ванино 8 сентября… Полный паром сезонных рабочих, что удивительно — почти все ехали недовольные! Ругали Сахалин, местные власти и работодателей… Общался с многими по пути: как один все рассказывали одну и ту же историю: «Обещали от 50 до 100 тыщ в месяц, а на деле заплатили по 30, минус отняли за проживание и питание… В итоге после покупки обратного билета прибыли оставалось по 5−10 тыщ в месяц… Я до сих пор удивляюсь — на фига все сюда едут, если тут такие копейки платят?» — пишут на форумах Сахалина.

«Шёл 7 июня на 9-ке (Прим. ред. — паром «Сахалин-9») с Ванино, условий никаких. Душ платный, каюты убитые, койки продавленные, как в гамаке, спать невозможно, туалеты вообще тяжело назвать туалетами. При посадке на паром не проводили первичного инструктажа (где спас жилет, спасательная лодка и что делать при ЧС!)», — возмущаются пассажиры.

«В Ванино прямо на вокзале повесить банер «На Сахалине рыбы нет» и заворачивать обманутых рыбообработчиков по домам!!!» — предлагают местные жители.

Строительство новых паромов для этой линии предусмотрено программой развития транспортной сети России. ФГУП «Росморпорт» уже подготовило проект строительства двух новых судов. Однако моряки вспоминают, что об этом же говорили еще в 2008 году. Реализация проекта была отложена из-за нехватки средств.

Предстоящая путина вызывает глухое раздражение по обе стороны Татарского пролива не только в связи с проблемой пассажирских перевозок.

Напомним, статус Свободного порта распространится на ключевые гавани Дальнего Востока. Теперь порто-франко будет действовать не только во Владивостоке, но и в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек).

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Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах с оплатой труда рыбаков и рыбообработчиков на Сахалине громко заговорили после ежегодной прямой линии президента РФ, состоявшейся в апреле. Работники рыбозавода пожаловались Владимиру Путину на рабство, в которое попадали на острове Шикотан в Сахалинской области, когда устраивались сотрудниками рыбного комбината «Островной». По словам работников, им не платили зарплату, и уехать они не могли из-за отсутствия денег и удалённости предприятия от материка. В этот же день была запущена прокурорская проверка, десятки лиц привлекли к ответственности. В частности, правоохранители задержали гендиректора ЗАО «Рыбокомбинат Островной» Алексея Попова. Позже на рыбокомбинате была запущена процедура банкротства.