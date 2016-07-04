София, 29 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе обнаружена крупная партия наркотических веществ. Об этом 29 июня сообщает софийская информационная служба News. bg.

Граница

Согласно официальным данным, указанные препараты были спрятаны в двух мусорных баках и скрыты под партией строительных отходов. Сообщается о задержании 51-летнего гражданина Турции, который якобы пытался извлечь упаковки с наркотиками.

Общий вес наркотиков превысил 11 кг.

Ведется расследование.