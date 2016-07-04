Екатеринбург, 4 июля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники провели массовый пикет против принятых Государственной думой и Советом Федерации проектов законов № 953 369−6 и № 953 398−6, в том числе криминализирующих семью в России. Также был организован сбор подписей граждан против принятия законопроектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Фонтан «Каменный цветок»

Пикет состоялся 3 июля на площади Труда и был организован активистами всероссийской общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление». По словам общественников, за время проведения пикета более сотни горожан оставили свои подписи под обращением к президенту России против принятых законов. Активисты не оставляют надежды, что Владимир Путин услышит мнение родительской общественности и не подпишет по сути ювенальный законопроект, криминализирующий и дискредитирующий семейные и родственные отношения. Участники пикета отметили, что собранные ранее более 10 тысяч «живых» подписей уже были переданы в приёмную президента России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня Государственная дума России приняла в третьем чтении ФЗ № 953 369−6, согласно которому ужесточается наказание за побои для людей, находящихся в родственных связях, до двух лет лишения свободы без права примирения. Таким образом, семья приравнивается к экстремистам и хулиганам. Граждане, не находящиеся в родственных связях, за такое же правонарушение понесут только административную ответственность. Иными словами, если мать в воспитательных целях шлёпнет ребёнка, то она может попасть под уголовное преследование, а если её ребёнка ударит прохожий, то он понесёт административное наказание.

Напомним, что, помимо родительских организаций, против данного законопроекта высказались Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Также данный законопроект получил отрицательный отзыв Общественной палаты Российской Федерации.

Отметим, что законопроекты декриминализируют некоторые статьи Уголовного кодекса, в том числе так называемые коррупционные статьи о злоупотреблении и превышении полномочий. В частности, вводится послабление по уголовным статьям средней тяжести, согласно которому обвиняемый может избежать судимости, заплатив штраф до 250 тысяч рублей. Таким образом, злоупотребивший служебным положением чиновник может избежать судимости, а значит, в дальнейшем сможет занимать посты на государственных должностях или баллотироваться в представительные органы власти.