Берлин, 4 июля, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Евросоюз стал посмешищем мировой экономики и теперь быстро утрачивает свое влияние в международной политике после результатов референдума в Великобритании. Об этом пишет в своей статье «Шок от Brexit: Европа — посмешище мировой экономики» для Der Spiegel колумнист Хенрик Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Как отмечает автор, после итогов Brexit Европа находится в оцепенении, так как теперь в лидеров стран ЕС вселилась неуверенность. Тот факт, что жители Соединенного Королевства решили, что страна должна выйти из состава Евросоюза, говорит о возвращении на уровень малых государств.

«В мире, где тон задают великие державы, такие как США, Китай и Россия, ЕС в его нынешнем состоянии быстро теряет влияние», — обращает внимание Мюллер.

Евросоюз, по словам колумниста, теряет свои позиции не только в мировой политике, но и в военном отношении, так как становится слишком зависимым от США. Более того, после результатов референдума экономические санкции как способ проводить внешнюю политику тоже теряют силу, пишет Миллер. Он поясняет, что Лондон, финансовый центр ЕС, теперь не будет находиться в Евросоюзе.

Также автор статьи обратил внимание и на украинский вопрос. В настоящее время, отмечает Мюллер, Брюссель не может даже выполнить обещания, которые давал Киеву. Граждане Нидерландов на весеннем референдуме отклонили соглашение об ассоциации с Украиной.

После Brexit европейские специалисты все чаще стали высказываться об ослаблении Евросоюза, которое произошло после итогов референдума. Так, ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что из-за волеизъявления британского народа в ближайшие три-пять лет Европа может погрузиться в хаос.