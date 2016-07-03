Варшава, 4 июля, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Судьба Европейского союза в ближайшие несколько лет вызывает опасение, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский во время своего выступления в Фонде Кёрбера в Варшаве. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

По словам Квасьневского, в ближайшие три-пять лет в европейских странах наступит хаос. Политик объяснил, что в результате решение на британском референдуме всему Евросоюзу пришлось столкнуться с одной из сложнейших ситуаций в своей истории. Более того, бывший польский лидер заявил, что не исключено, что в будущем и в других странах ЕС пройдут народные голосования о членстве в ЕС, аналогичные британскому.

Что касается Украины, то, по мнению Квасьневского, стремление украинской стороны войти в Евросоюз и стать его полноправным членом вызывает одобрение. Однако он призвал Киев перестать мечтать о членстве в Североатлантическом альянсе.

«Сейчас уровень безопасности на европейском континенте стал чрезвычайно низким, достигнув антирекорда 1999 года, когда в НАТО вступила Польша… Поэтому Украине лучше отказаться от мечты о вступлении в альянс», — подчеркнул польский политик.

Отметим, что 8 июля в польской столице стартует саммит Польша — НАТО, который продлится в течение нескольких дней. На мероприятии будет решена дальнейшая судьба сотрудничества Украины и Североатлантического альянса.

Александр Квасьневский возглавлял Польшу в течение десяти лет: с 1995 по 2005 год. За это время страна стала членом Евросоюза и вошла в НАТО.