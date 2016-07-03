Санкт-Петербург, 3 июля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Мемориальная доска Карлу Густаву Эмилю Маннергейму, спровоцировавшая общественный резонанс, будет иметь и внешнеполитические последствия

Mailtoanton Между Россией и НАТО

Открытая в середине июня в Петербурге мемориальная доска финскому военному деятелю Карлу Густаву Эмилю Маннергейму — внешнеполитическая уступка, прежде всего Финляндии. Какие последствия, в том числе внешнеполитические, будет иметь этот неоднозначный жест России, обсудили на конференции «Город против памятной доски Маннергейму», которая прошла сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению историка и писателя Игоря Пыхалова, увековечивая память Маннергейма в Петербурге под предлогом исторического примирения, правительство России идет на уступки Финляндии, где в последнее время вновь развернулась дискуссия о вступлении в НАТО. По мнению докладчика, о том, что это часть политической кампании, свидетельствует и тот факт, что немногим позже с рабочим визитом в Финляндию отправился президент России Владимир Путин. Главы двух стран, действительно, затронули вопрос возможного изменения статуса республики. Президент России пояснил, что в случае присоединения страны к альянсу ее войска станут частью коллективной инфраструктуры безопасности и будут расположены в опасной близи к границам России.

Член общественного движения «Суть времени» Дмитрий Федоров отметил, что доска Маннергейму может стать опрометчивым внешнеполитическим ходом России, прежде всего, в контексте конфликта на Украине. Россия в этой ситуации, напомнил он, заняла четкую антифашистскую позицию. Какая бы то ни было легитимизация союзника гитлеровской Германии, каким был Карл Густав Эмиль Маннергейм, бросает тень на политику страны.

Доктор психологических наук, профессор СПбГУ, блокадница Рада Грановская обратила внимание на то, что память Маннергейма увековечили в тот момент, когда в Европе развернулась кампания по дискредитации подвига советского солдата. В Польше и Прибалтике сносят памятники советским воинам, а «мы тихонько смотрим» и открываем доску Маннергейму, пояснила она. Такая тихая фашизация мира — это «ползучая зараза», уверена блокадница, и этот поток необходимо остановить.

Напомним, мемориальная доска пособнику Гитлера Маннергейму была открыта в Петербурге 16 июня по адресу ул. Захарьевская, 22. В церемонии приняли участие руководитель аппарата президента Сергей Иванов, министр культуры Владимир Мединский, представители министерства обороны.

В конференции «Город против памятной доски Маннергейму» принимают участие историки, общественные деятели из Петербурга и Карелии, мероприятие организовано общественным движением «Суть времени». Резолюцию с требованием демонтировать доску участники конференции направили президенту России, министру обороны, министру культуры и губернатору Санкт-Петербурга.